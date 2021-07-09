За даними Офісу генерального прокурора, на окупованих територіях розташовано близько 160 секретних в’язниць

За даними українських правоохоронців, у секретних в’язницях на окупованих територіях Донбасу перебувають понад 3,5 тис. українців. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Під час івенту в рамках 47-ї сесії Ради ООН з прав людини спільно Джапарова заявила, що згідно з даними Офісу генерального прокурора, на тимчасово непідконтрольній території України розташовано близько 160 секретних в’язниць, у яких незаконно утримуються більше ніж 3,5 тис. громадян України.

Заступниця голови МЗС також закликала об’єднати зусилля, аби ліквідувати усі такі незаконні об’єкти на Донбасі. Зокрема, вона виступила з вимогою, аби Росія припинила перешкоджати роботі регіональних та міжнародних правозахисних організацій й допустити їх до місць позбавлення волі, забезпечивши конфіденційність спілкування з затриманими особами.

«Хочу пригадати, що навіть спеціальному доповідачеві ООН з питань запобігання катуванням пану Нілсу Мельцеру, російська окупаційна влада відмовила у повному та безперешкодному доступі до місць затримання на Донбасі під час його візиту до України у 2018 році», – додала Джапарова.

Зазначимо, що раніше Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ПА ОБСЄ) ухвалила резолюцію, в якій засудила окупацію Росією українських територій.