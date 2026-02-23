Під час голосування у залі неодноразово виникали суперечки

У селі Смолигів Торчинської громади 21 лютого відбулися громадські збори щодо можливого переходу Свято-Миколаївської церкви з УПЦ МП до Православної церкви України. Захід відбувся у приміщенні Центру культури та супроводжувався дискусіями. На місці були присутні правоохоронці.

За інформацією видання «Буг», збори розпочалися зі спільної молитви. Після цього ініціатори переходу запропонували вшанувати хвилиною мовчання загиблих українських військових. Учасники обрали головуючого, секретаря та лічильну комісію. Попередньо домовлялися про відкрите голосування з пред’явленням паспортів. У залі встановили два столи – для голосування за перехід до ПЦУ та за збереження підпорядкування УПЦ МП.

Свято-Миколаївська церква у Смолигові (фото видання «Буг»)

Однак, за інформацією журналістів, процедура переходу не була дотримана. Попередня домовленість передбачала голосування за паспортами, проте участь у голосуванні брали всі, хто перебував у залі, а також люди, яких додатково запрошували долучитися до підписів.

За словами місцевих мешканців, за збереження громади в УПЦ МП голосував чинний настоятель храму Микола Омельчук, члени його родини та запрошений юрист.

Обраний головою зборів Петро Громик після завершення заходу заявив, що очікував «спокійного і законного процесу».

«Ми хотіли, щоб усе відбулося законно – щоб люди зі Смолигова самі визначили долю свого храму. Але те, що сталося, важко назвати справедливим процесом», – зазначив він.

За словами Петра Громика, напередодні зборів священнослужителі УПЦ МП проводили роз’яснювальну роботу серед мешканців. Під час самого зібрання вони виступали та коментували перебіг подій. Частина присутніх розцінила це як вплив на процес голосування. У залі неодноразово виникали суперечки.

Серед тих, хто підтримував перехід до ПЦУ, були ветерани війни. Вони наголошували, що в умовах повномасштабної агресії РФ питання підпорядкування храму є для них принциповим.

«Ми були готові до відкритого волевиявлення громади, але його фактично не дали провести. Зараз консультуємося з юристами щодо можливості нових зборів», – додав Петро Громик.

Прихильники УПЦ МП від коментарів журналістам відмовилися. Ініціативна група повідомила, що планує звернутися до юристів, аби визначити можливість проведення повторних зборів.

Додамо, що Свято-Миколаївська церква у Смолигові є пам’яткою архітектури національного значення. Храм збудували у 1743 році як греко-католицький. Він належить до архаїчного типу дерев’яних волинських церков із тризрубною конструкцією та несиметричною композицією. Поруч розташована дерев’яна дзвіниця XVIII століття.