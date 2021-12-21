Наразі приміщення колишньої райлікарні в селі Великий Глибочок пустують і занепадають

У селі Великий Глибочок Білецької територіальної громади частина місцевих мешканців виступила проти розміщення на території їх населеного пункту підрозділів територіальної оборони. Люди не хочуть, аби 120 бійців заселилися в приміщення колишньої райлікарні, які наразі пустують. Про конфлікт в селі Великий Глибочок повідомило «Суспільне».

Два підрозділи 105 бригади територіальної оборони мають розташувати поблизу Тернополя. Приміщення, які б підійшли для 120 бійців підрозділу, знайшли в селі Великий Глибочок, яке за 12 км від обласного центру. Це будівлі колишньої райлікарні. За словами представників бригади, вони відповідають усім критеріям. «Підрозділи повинні розташовуватися близько до обласного центру, мати шляхове та залізничне сполучення. Приміщення в Великому Глибочку підходять по всіх критеріях. Ми не займемо усі корпуси колишньої райлікарні – необхідно лише дві будівлі та гаражі, де б ми могли тримати спецтехніку», – розповідає сержант бригади територіальної оборони Володимир Грицина.

Однак 344 жителі села не згодні, щоб військові орендували приміщення, повідомила депутатка громади Лілія Лаврів. Одна з причин – це те, що поруч є дитячий садок і парк, який, за побоюваннями людей, можуть забрати собі військові.

«Коли йде мова про щоденну безпеку наших дітей і ми розуміємо, що підрозділ – це буде перша точка, куди можуть вдарити у випадку якихось військових дій, то це ще гіршу створює небезпеку для жителів села», – розповіла Лілія Лаврів. Депутатка додала, що вона ініціювала опитування мешканців. Загалом в селі проживає близько двох тисяч людей. Вже опитали 353 людини, з них – 344 мешканців «проти» розміщення підрозділі тероборони в селі. Але опитування триває ще й досі.

Голова Білецької громади, до якої входить Великий Глибочок, Дмитро Малик заявив, якщо жителі села не згідні на розташування підрозділів тероборони, то в громаді знайдуть інші приміщення. За його словами в селі Біла, що розташоване ближче до Тернополя, є кілька вільних будівель і комплекс гаражів. Голова розповідає, що загальний бюджет громади на рік – 55 млн гривень. Формування військових частин тут дало би додаткові надходження.

«Якщо підрозділи будуть на нашій території, то надходження в нашу громаду були б мінімум 2 мільйони щороку. Ще плюс робочі місця», – додає голова Білецької громади Дмитро Малик.

Підрозділи територіальної оборони мають розмістити в кожному районі області й поблизу обласного центру, Цього вимагає закон «Про основи національного спротиву», який вступає в дію з 1 січня 2022 року. Загалом на Тернопільщині мають сформувати 5 підрозділів.