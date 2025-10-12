Руйнування після вибуху на заводі вибухівки в Теннессі

Шістнадцять людей, які зникли безвісти після вибуху на заводі з виробництва вибухівки й боєприпасів компанії Accurate Energetic Systems у штаті Теннессі 10 жовтня, вважаються загиблими. Про це повідомив шериф округу Хамфріс Кріс Девіс ввечері 11 жовтня, передає BBC.

Спочатку влада вважала, що загинули 18 людей, але, за словами шерифа, двоє людей, чиї авто та особисті речі знайшли на місці події, насправді не було там, коли стався вибух.

На місці події продовжують працювати агенти ФБР, які проводять експрес-тести ДНК, щоб ідентифікувати останки жертв та повідомити їхні родини.

Слідчим досі не вдалось встановити причину вибуху, оскільки наявність вибухових речовин та інших боєприпасів на території заводу ускладнює обшук місця події.

Згідно з інформацією на вебсайті компанії Accurate Energetic Systems (AES), яка управляє заводом, AES розробляє, виробляє та зберігає вибухові речовини для військового, аерокосмічного секторів та комерційного знесення будівель. Штаб-квартира компанії включає вісім виробничих будівель та лабораторію якості.

За даними медіа, у 2014 році на заводі AES стався менший вибух боєприпасів, в результаті якого одна людина загинула і троє отримали поранення.