У Львові 13-14 січня на великій сцені театру імені Марії Заньковецької відбулась перша прем’єра 2024 року та шоста від початку нового сезону. Це – пластична драму за одним із найвідоміших романів ХХ століття, антиутопією «1984» Джорджа Орвелла.

Вперше у репертуарі театру з’явилась пластична драма, де лише «мовою тіла» актори та актриси театру, а також професійні танцівники втілять історію про вигадану країну

Океанію. Вона щоденно перебуває у стані війни, законсервована у своїх кордонах та в інформаційному просторі. Вистава має назву «1984. Окупація», адже режисерка вистави Влада Бєлозоренко та балетмейстер Олексій Бусько переосмили сюжет роману крізь призму подій війни в Україні.

Вперше на цій сцені актори говорять лише «мовою тіла» (фото Поліни Корзун)

«Ця постановка нагадуватиме нам і світу, що поруч з фізичною війною щодня в окупації точиться інша війна – війна людини за свою людяність, за свою особистість та волю», – розповідає режисерка.

Режисерка Влада Бєлозоренко поставила понад 70 вистав, однак вперше співпрацює із трупою театру імені Марії Заньковецької. У виставі вона втілює особистий досвід: батьки режисерки прожили в окупованій росією Херсонщині 8 місяців.

Пластичне вирішення вистави втілив балетмейстер театру Олексій Бусько. Він понад 10 років був провідним солістом у театрі сучасного танцю «Київ Модерн-Балет», у різних балетах й танцювальних компаніях України та за кордоном, а нещодавно приєднався до команди львівського театру імені Марії Заньковецької.

«“1984” – складний і актуальний матеріал. Для його втілення Влада Бєлозоренко вибрала форму саме пластичної вистави, і це для нас неабиякий виклик. Віднайти, передати зміст пластикою тіла – це цілий всесвіт!», – розповів хореограф.

Над пластикою Олексій у цій виставі працює переважно з акторами і актрисами театру, лише чверть запрошених виконавців – професійні танцівники.

Музичне вирішення вистави «1984. Occupation» здійснив український композитор Антон Байбаков, сценографію та костюми – Алія Байтенова.

Сценографія вистави, зокрема, втілюватиме кучугури переробленого матеріалу на машині-шредері. Книжки, документи, фотографії як факт знищення документальної пам’яті, культури, мови. Костюми – безликі, і тільки в маленьких деталях пробивається індивідуальність.

Виконавці «1984. Occupation»: Ігор Білиць, Артур Рожицький, Діана Каландарішвілі, Жанна Ференц, Соломія Кирилова, Василь Баліцький, Олесь Федорченко, Олег Андрощук, Ігор Возьний, Тарас Волох, Оксана Галів, Марина Мазур, Олександра Мироненко, Марія-Галина Павлик, Максим Омелянчук, Антон Сафонов, Мирослава Солук, Данило Хромов, Єлизавета Цілик, Марта Шпеник, заслужені артисти України Назарій Московець, Наталія Поліщук-Московець, Наталія Боймук, народний артист України Ярослав Мука.

Наступні дві прем’єри, які відбудуться у театрі у січні та лютому у різних камерних просторах, будуть поставлені за українською драматургією – «Я, “Побєда” і Берлін» Кузьми Скрябіна (прем’єра – 25, 26 січня, сцена «Стрих»), «Тюбік» Ірини Феофанової (прем’єра – 17, 18 лютого, Камерна сцена).

Найближча вистава «1984. Occupation» відбудеться 28 січня.

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