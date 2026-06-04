У Тернополі облаштують 22 дитячі майданчики та відремонтують спортивні зони
У міській раді оприлюднили повний перелік адрес
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У тернопільських дворах облаштують 22 нові дитячі майданчики та відремонтують спортивні зони. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету в середу, 3 червня. Керівник управління ЖКГ міської ради Олег Соколовський надав проєкт змін до титульного списку з експлуатації житлового фонду. Роботи мають завершити до кінця 2026 року.
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Загалом, на дитячі майданчики передбачено 3 млн грн з міського бюджету. Нові ігрові локації для дітей з’являться за такими адресами
- вул. Золотогірська, 16;
- вул. Володимира Лучаковського, 7;
- просп. Степана Бандери, 80;
- вул. Тараса Протасевича, 8;
- вул. Академіка Корольова, 8;
- вул. Новий Світ, 1;
- вул. Березова, 11;
- вул. Леся Курбаса, 2;
- вул. Київська, 14;
- вул. 15 Квітня, 25;
- вул. Михайла Вербицького, 4;
- вул. Петра Дорошенка, 12;
- вул. Антіна Манастирського, 46;
- вул. Миколи Карпенка, 26;
- бульв. Просвіти, 15;
- вул. 15 Квітня, 6;
- вул. Михайла Вербицького, 28;
- вул. Володимира Громницького, 4.
Також майданчики облаштують у спільних дворах:Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- просп. Степана Бандери, 98-100;
- вул. Галицькій, 39-41;
- вул. Старий Поділ, 20 і 18;
- на вул. Євгена Коновальця, 2;
- на вул. Іллі Репіна, 16.
Окрім цього, у Тернополі відремонтують спортивні майданчики. Для цього з міського бюджету планують виділити 2,8 млн грн. Роботи заплановані:
- на вул. 15 Квітня, 25;
- у дворах на вул. Олександра Довженка, 1 – вул. Лесі Українки, 8;
- на бульв. Симона Петлюри, 10 – вул. Василя Стуса, 2.