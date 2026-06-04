На облаштування майданчиків витратять 3 млн грн із міського бюджету

У тернопільських дворах облаштують 22 нові дитячі майданчики та відремонтують спортивні зони. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету в середу, 3 червня. Керівник управління ЖКГ міської ради Олег Соколовський надав проєкт змін до титульного списку з експлуатації житлового фонду. Роботи мають завершити до кінця 2026 року.

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Загалом, на дитячі майданчики передбачено 3 млн грн з міського бюджету. Нові ігрові локації для дітей з’являться за такими адресами

вул. Золотогірська, 16;

вул. Володимира Лучаковського, 7;

просп. Степана Бандери, 80;

вул. Тараса Протасевича, 8;

вул. Академіка Корольова, 8;

вул. Новий Світ, 1;

вул. Березова, 11;

вул. Леся Курбаса, 2;

вул. Київська, 14;

вул. 15 Квітня, 25;

вул. Михайла Вербицького, 4;

вул. Петра Дорошенка, 12;

вул. Антіна Манастирського, 46;

вул. Миколи Карпенка, 26;

бульв. Просвіти, 15;

вул. 15 Квітня, 6;

вул. Михайла Вербицького, 28;

вул. Володимира Громницького, 4.

Також майданчики облаштують у спільних дворах:

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просп. Степана Бандери, 98-100;

вул. Галицькій, 39-41;

вул. Старий Поділ, 20 і 18;

на вул. Євгена Коновальця, 2;

на вул. Іллі Репіна, 16.

Окрім цього, у Тернополі відремонтують спортивні майданчики. Для цього з міського бюджету планують виділити 2,8 млн грн. Роботи заплановані: