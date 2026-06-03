До 11 червня підприємства мають облагородити пляжі

У Тернополі з 11 червня стартує щорічний купальний сезон. Таке рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Комунальники перевірили готовність пляжів приймати відвідувачів. Підприємства, які їх орендують, мають впорядкувати територію.

У Тернополі є два міські комунальні пляжі, де дозволено купатися та відпочивати. Це відпочинково-прогулянкова зона «Циганка» на вул. Білецькій та рекреаційно-відпочинкова зона «Дальній пляж» на вул. Чумацькій. Тут є кабінки для переодягання, туалети. Також на пляжах працюватимуть рятувальники.

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Упроєкті рішення виконком також вказав, що КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», ТОВ «Сфера спорту» та приватний підприємець Олександр Івасишин мають провести роботи з облаштування місць масового відпочинку. Йдеться про облаштування інфраструктури, а також встановлення інформаційних табличок із правилами поведінки біля води.

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