Павла Шмигельського судять за вимагання хабарів, побиття та позбавлення волі людей

У Тернополі правоохоронці під час патрулювання вулиць виявили п’яного водія за кермом, який їздив без посвідчення та документів на автомобіль. Чоловік був одягнутий у військову форму, разом з ним в автомобілі були ще кілька військовослужбовців. З’ясувалося, що за порушення правил дорожнього руху зупинили колишнього працівника Борщівського ТЦК, якого також підозрюють у вимаганні хабарів від мобілізованих, насильстві та незаконному позбавленні волі людей. Попри судову справу, яка зараз триває, чоловік досі працює в структурі територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тернопільщини.

У патрульній поліції Тернопільщини розповіли ZAXID.NET, що автомобіль Volkswagen Caddy виявили близько 20:00 11 січня на вул. Карпенка. Правоохоронці звернули увагу на авто, адже водій їхав невпевнено та не дотримувався безпечної дистанції. Під час розмови патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити освідчення на місці чоловік відмовився. Посвідчення водія та документів на автомобіль він не мав. Окрім того, чоловік був позбавлений права керування на 10 років. Патруль склав на порушника чотири адмінпротоколи – за керування авто в стані спʼяніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП), позбавлення права керування (ст. 4 ст. 126), порушення правил використання ДНЗ (ч. 1 ст. 121-3) та відсутність відповідних документів (ч. 1 ст. 126).

З’ясувалося, що за кермом автомобіля перебував військовослужбовець ТЦК, колишній працівник Борщівського військкомату Павло Шмигельський. Про це повідомила низка телеграм-каналів та сайт «Від Тернополя до Тернополя». Також цю інформацію неофіційно підтвердили ZAXID.NET і в правоохоронних органах.

Павло Шмигельський причетний до вимагання хабарів, насильства та незаконного позбавленні волі людей. Улітку 2024 року його, районного військкома Борщівського ТЦК та СП та ще кількох спільників затримали у приміщенні військкомату та в обласній раді. У серпні 2024 року Тернопільський міськрайонний суд для стрільця взводу роти охорони ТЦК Павлу Шмигельському призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або внесення 180 тис. грн застави, а взимку 2025 року усім військовим, причетним до вимагання, оголосили про підозри. Наразі ці справи передані на розгляд до Борщівського суду.

ZAXID.NET також з’ясував, що Павло Шмигельський досі працює в структурі Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У секторі комунікації обласного ТЦК та СП підтвердили, що військовослужбовець зараз працює в одному із районних підрозділів військкомату, але безпосередньо не в обласному та не у міському ТЦК та СП. «Він працює. Ми можемо звільнити людину лише після рішення суду, наразі суди ще тривають», – зазначили в Тернопільському обласному ТЦК та СП.

Інцидент із зупинкою військового п’яним за кермом та без прав у військкоматі наразі не коментують. Додаткові коментарі та свою позицію пообіцяли оприлюбдинити згодом.