На момент зупинки патрульними Сергій Ковганич був головою Тульчинського районного суду Вінницької області

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок патрульному Олександру Рибалку, який зупинив суддю Тульчинського районного суду Вінницької області Сергія Ковганича за порушення ПДР та затримав його, одягнувши кайданки. При цьому, законодавство забороняє затримувати суддю до відповідного рішення суду, за винятком вчинення тяжких злочинів. Суд призначив патрульному рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, Олександр Рибалко з січня 2022 року служив поліцейським взводу №2 роти №3 батальйону управління патрульної поліції в Тернопільській області. 31 травня 2023 року разом із співробітником він ніс службу на трасі Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине. Опівдні в межах села Смиківці Тернопільського району патрульний зупинив автомобіль Mercedes-Benz ML 350, за кермом якого був голова Тульчинського районного суду Вінницької області Сергій Ковганич. Олександр Рибалко пояснив, що зупинив автомобіль через перевищення швидкості.

На вимогу патрульного Сергій Ковганич надав паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та посвідчення голови Тульчинського районного суду Вінницької області. Після цього поліцейський повідомив, що розглядає адміністративну справу про порушення ПДР і зазначив, що на час розгляду водій Mercedes-Benz обмежений у пересування. Натомість голова суду з аргументами патрульних не погодився, сів у автомобіль та поїхав із місця інциденту.

Пізніше патрульні наздогнали водія до примусової зупинки та затримали його за втечу з місця зупинки, одягнувши на суддю кайданки. Після цього на службовому авто патрульних його доправили в управління поліції. Крім цього, за ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» суддя є недоторканним й без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затриманий.

Через ці порушення слідчі повідомили патрульному Олександру Рибалко про підозру в перевищення службових повноважень, що супроводжувалися застосуванням «спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого» за ч. 2 ст. 365 ККУ. В суді патрульний свою вину визнав частково.

Він стверджує, що хоч і затримав водія Mercedes-Benz неправомірно, оскільки він є суддею, втім наполягає, що той порушив ПДР. За його словами, замість дозволених 50 км/год. суддя їхав 110 км/год. Це порушення зафіксоване пристроєм TruCam. Патрульний додав, що під час перевірки документів суддя поводився зухвало та агресивно, тому він не встиг розгледіти його документи. Після втечі з місця зупинки суддя не реагував на вимогу патрульних зупинитись, тому вони були змушені обігнати автомобіль порушника та перекрити проїзд. Про те, що Сергій Ковганич є суддею, як стверджує Олександр Рибалко, він дізнався вже у відділку. Патрульні так і не змогли передати порушнику матеріали адмінсправи, адже після звільнення з поліцейського відділку він проігнорував їх, сів у авто і поїхав геть.

Сергій Ковганич у суді заперечив порушення ПДР і зазначив, що патрульні знали, що він суддя й що його затримання з кайданками є порушенням. Він стверджує, що поїхав із місця зупинки, оскільки патрульні поводили себе неоднозначно й після перевірки документів попрямували в службовий автомобіль.

Поліцейська з управління в суді розповіла, що не наказувала Олександру Рибалко та його напарнику затримувати водія Mercedes-Benz, а лише винести адмінпостанову про порушення. Після того, як вони привезли суддю у відділок, він відмовлявся зняти кайданки без присутності слідчого, викрикував і просив викликати медиків. Співробітники ДБР на суді оприлюднили відеозаписи з нагрудних камер патрульних, на яких підтверджується, що поліцейські на момент затримання знали, що водій-порушник є суддею. Також з відео стало відомо, що суддя знав, що щодо нього розпочатий розгляд справи і що він не має покидати місце інциденту.

Однак, враховуючи обставини справи, суддя Тернопільського міськрайонного суду Олександр Дуда визнав Олександра Рибалку винним у перевищенні службових повноважень та призначив 3 роки позбавлення волі з позбавленням права працювати в Нацполіції. Однак суд замінив увʼязнення на рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що 2 травня Тернопільський міськрайонний суд розглядав справу за злісну непокору поліцейським за с. 185 КУпАП щодо Сергія Ковганича, втім закрив її через відсутність складу правопорушення.