Стрілянина сталася в ТРЦ «Вега» у центрі міста

У вівторок, 18 березня, в одному з торгівельних центрів у Білій Церкві сталася стрілянина. Внаслідок цього постраждала людина, зловмисників розшукують, повідомили у пресслужбі поліції київської області.

За даними правоохоронців, близько 11:00 у місцевому торгівельно-розважальному центрі «Вега», розташованого в центральній частині Білої Церкви, пролунали постріли. Поліція отримала інформацію, що до спортивного клубу, розташованому в ТРЦ, зайшла група невідомих людей, які зчинили стрілянину.

«Попередньо відомо, що група невідомих увірвалися до приміщення спортклубу, скоїли кілька пострілів зі зброї та втекли. Унаслідок події поранено відвідувача залу, його госпіталізували», – повідомили у пресслужбі поліції.

Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти, кінологи та медики. Правоохоронці порушили питання щодо правової кваліфікації події. Людей, які зчинили стрілянину, наразі розшукують.