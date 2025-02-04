Стрілянина сталася у школі для дорослих у шведському місті Еребру

У вівторок, 4 лютого, у Швеції сталася стрілянина у школі для дорослих, внаслідок чого загинули близько 10 людей. Ще шістьох постраждалих госпіталізували, повідомило агентство Reuters.

За даними правоохоронців, 35-річний чоловік з автоматом розпочав стрілянину в освітньому центрі для дорослих в Campus Risbergska в місті Еребру. За попередньою інформацією, нападних діяв сам і також загинув.

Внаслідок атаки загинули близько 10 людей. Ще шестеро зазнали поранень, їх госпіталізували.

Голова поліції Еребру Роберто Ейд Форест заявив, що поліція не розглядає тероризм як мотив. Втім, за його словами, усі обставини події наразі невідомі. Наразі триває розслідування за фактами вбивства, підпалу та застосування зброї.

За словами прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістенссона, масова стрілянина стала найгіршою в історії країни. Він та король Швеції Карл XVI Густав висловили співчуття родинам загиблих внаслідок стрілянини.