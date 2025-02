У вівторок, 4 лютого, у Швеції сталася стрілянина у школі для дорослих, внаслідок чого загинули близько 10 людей. Ще шістьох постраждалих госпіталізували, повідомило агентство Reuters.

За даними правоохоронців, 35-річний чоловік з автоматом розпочав стрілянину в освітньому центрі для дорослих в Campus Risbergska в місті Еребру. За попередньою інформацією, нападних діяв сам і також загинув.

BREAKING: At least 10 people killed in Örebro, Sweden school shooting, police say.#Risbergska #SchoolShooting#ÖrebroSchoolShooting#SchoolShooting #Orebro#OrebroShooting#SwedenShooting pic.twitter.com/hDIFly7QqW