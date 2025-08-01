Раніше тут планували звести готель

У центрі Чернівців збудують багатоповерховий будинок. Будівництво розпочнеться на вулиці Іван Франка, 24. На цій ділянці раніше мали побудувати готельно-розважальний комплекс. Новий проєкт будівництва погодили 31 липня на засіданні архітектурно-містобудівної ради Чернівців.

На земельній ділянці на вул. Івана Франка мають звести новий багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом. Замовником проєкту є підприємець Богдан Кіндрачук, який є власником та директором ТОВ «Болена» та ПП «Альянс К». Також раніше Богдан Кіндрачук очолював Клуб підприємців Буковини, де до цього керівником був теперішній міський голова Чернівців Роман Клічук.

Питання про будівництво багатоповерхівки в центрі міста на розгляд архітектурно-містобудівної ради виноситься не вперше. Раніше члени ради внесли кілька правок до проєкту. Зокрема, вимагали висновків експертів щодо того, як фасад будинку впишеться в навколишні історичні будинки. Також чи буде надмірна завантаженість вулиці рухом транспорту. Під час засідання ради 31 липня доповідач зазначив, що є позитивні висновки, що будинок впишеться в архітектурний ансамбль. Також додав, що будова складатиметься з двох блоків – перший матиме 5 поверхів, а другий, яких розташований позаду – 8 поверхів.

За інформацією «Молодого буковинця» у 2011 році на цій ділянці планували звести 4-зірковий готель «7 днів». Готель мав мати 5 поверхів і розрахований на 120 номерів з баром, рестораном і паркінгом на 50 місць. Однак з низки причин будівництва так і не розпочалося. Йшлося про те, що інвестор відмовився від своїх планів та продав земельну ділянку.