У центрі Львова п’яний кучер прогулянкової карети скоїв ДТП та втік

На просп. Свободи карета зіткнулась з легковиком

Ввечері у суботу, 16 березня, у центрі Львова п’яний кучер кінної прогулянкової карети скоїв ДТП та втік. Про це 17 березня повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

ДТП за участі кінної прогулянкової карети та легковика Daewoo Lanos трапилась на проспекті Свободи близько 20:10. Екіпаж патрульної поліції 2-го батальйону почав шукати карету. Невдовзі її виявили на вулиці Шевченка.

40-річний фірман відмовився проходити перевірку на стан сп’яніння на місці, а тому його доставили до медичного закладу. Там висновок лікаря підтвердив, що він перебуває в стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні склали на чоловіка постанову за ч.3 ст.127 КУпАП (порушення ПДР пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин, які перебувають у стані сп’яніння). Також інспектори оформили всі необхідні матеріали ДТП.

Крім цього, патрульні встановили власника коней та доставили їх до нього. У цьому їм допоміг інший кучер, якого вони спеціально для цього знайшли.

«Варта1» опублікувала відео, на якому видно, як фірман, втікаючи каретою після ДТП, порушував правила дорожнього руху – підрізав автомобілі і не пропускав пішоходів на «зебрі».