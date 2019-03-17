У центрі Львова п’яний кучер прогулянкової карети скоїв ДТП та втік

Втікаючи після ДТП, він підрізав автомобілі і не пропускав пішоходів на «зебрі».

СуспільствоЮлія Лавришин, 17 березня23000

До теми

У центрі Львова п’яний кучер прогулянкової карети скоїв ДТП та втік
фото патрульної поліції Львівської області
На просп. Свободи карета зіткнулась з легковиком

Ввечері у суботу, 16 березня, у центрі Львова п’яний кучер кінної прогулянкової карети скоїв ДТП та втік. Про це 17 березня повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

ДТП за участі кінної прогулянкової карети та легковика Daewoo Lanos трапилась на проспекті Свободи близько 20:10. Екіпаж патрульної поліції 2-го батальйону почав шукати карету. Невдовзі її виявили на вулиці Шевченка.

40-річний фірман відмовився проходити перевірку на стан сп’яніння на місці, а тому його доставили до медичного закладу. Там висновок лікаря підтвердив, що він перебуває в стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні склали на чоловіка постанову за ч.3 ст.127 КУпАП (порушення ПДР пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин, які перебувають у стані сп’яніння). Також інспектори оформили всі необхідні матеріали ДТП.

Крім цього, патрульні встановили власника коней та доставили їх до нього. У цьому їм допоміг інший кучер, якого вони спеціально для цього знайшли.

«Варта1» опублікувала відео, на якому видно, як фірман, втікаючи каретою після ДТП, порушував правила дорожнього руху – підрізав автомобілі і не пропускав пішоходів на «зебрі».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові зіткнулись три автомобілі ZAXID.NET
На Львівщині зіткнулись два мікроавтобуси ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук