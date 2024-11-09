Монумент у Відні, присвячений битві 1683 року

Мерія Відня заявила, що не встановлюватиме на пагорбі Каленберг пам'ятник польському королю Яну III Собеському на честь його перемоги 1683 року над Османською імперією. За словами радниці з питань культури віденської мерії Вероніки Кауп-Хауслер, місто не хоче провокувати ісламофобських настроїв, передає Der Standard.

У мерії побоюються, що встановлення пам'ятника збільшить кількість правоекстремістських маршів на річниці битви 12 вересня, які інтерпретують битву як зіткнення релігій, а не протистояння двох держав за панування в Європі.

«Сьогодні пам'ятник Собеському має бути знаком миру і міжнародного порозуміння, яке відкидає риторику перемоги», – додала Вероніка Кауп-Хауслер.

Скульптура, яку планували встановити у Відні. Фото PAP

Зазначимо, що пам'ятник Яну III Собеському почали створювати 2013 року. Тоді на Каленберзі встановили цоколь, на якому позначили дату битви та напис «мир і міжнародне взаєморозуміння» німецькою, польською та англійською мовами. Восьмиметрову скульптуру польського короля, якого вважають визволителем Відня, виготовили 2018 року. Проти встановлення монумента виступила комісія з питань пам'ятників у мерії Відня.

Автором монумента є скульптор Чеслав Дзвігай. Пам'ятник III Собеському презентували у Кракові. Його оцінювала група австрійсько-польських експертів, яка зазначила, що монумент «занадто героїзований».

Віденська битва 12 вересня 1683 року поклала початок експансії Османської імперії в Європі. Подію також називають «битвою народів», оскільки на боці османського війська входили татари, араби, боснійці, греки, румуни, молдавани, угорці та словаки. Їм протистояла об'єднана коаліція, яку очолювала Австрійська імперія: Баварія, Саксонія та Річ Посполита. У складі королівських військ Речі Посполитої воювали також українці.