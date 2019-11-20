У вихідні трамваї №1 та 2 курсуватимуть за зміненими маршрутами

«Львівелектротранс» проводитиме заміну аварійної ділянки колії на вул. Дорошенка-Коперника

Від вечора п’ятниці, 22 листопада, до ранку понеділка, 25 листопада, трамваї маршрутів №1, 2 курсуватимуть зі змінами. Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», від 21:00 п’ятниці і до 5:00 понеділка, 25 листопада, проводитимуть роботи зі заміни аварійної ділянки колії на вул. Дорошенка-Коперника. На період проведення ремонтних робіт рух трамваїв на цій ділянці буде припинено.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, на цей час трамваї курсуватимуть за таким маршрутом:

Маршрут №1 — Трамвайне депо — вул. Городоцька — вул. Підвальна — вул. Пасічна та в зворотному напрямку.

Маршрут №2 — вул. Коновальця — вул. Сахарова — вул. Вітовського — вул. І. Франка — вул. Личаківська — вул. Пасічна та у зворотному напрямку.