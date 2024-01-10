Пожежа охопила будинок в селі Лозни Летичівської громади

На Хмельниччині внаслідок пожежі у будинку загинула 77-річна жінка. Її тіло виявили рятувальники, які приїхали гасити пожежу.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Лозни Летичівської громади надійшло близько 07:45 у середу, 10 січня.

«На місце події прибули рятувальники ДСНС та бійці місцевої пожежної команди села Голенищеве. Вже на той момент вогонь охопив площу в 40 квадратів. Сусіди повідомили, що в помешканні проживала літня громадянка», – йдеться у повідомленні.

Під час ліквідації пожежі на місці згарища вогнеборці виявили тіло 77-річної жінки. За попередньою версією, пожежа у будинку виникла через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі.