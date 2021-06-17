У Запорізькій області поліцейські склали на водія 109 адміністративних матеріалів протягом 12 місяців. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Запорізької області, протоколи стосувалися нетверезого водіння та їзди без прав.

«З травня 2020 року по червень 2021 року запорізькі патрульні склали на 30-ти річного водія транспортного засобу Renault Megane 54 протоколи за ст. 130 (Керування ТЗ в стані сп’яніння) КУпАП та винесли 55 постанов за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що за перший випадок водіння напідпитку на водіїв чекає штраф у 17 тис. грн та позбавлення права водіння на один рік

Крім того, за повторне порушення – штраф 34 тис. грн і позбавлення прав на три роки.

За третє порушення штраф становить 51 тис. грн і позбавлення права керувати автомобілем на 10 років.