У Зимній Воді 48-річний мешканець впав у 20-метрову криницю
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Трагедія сталася на території приватного господарства
У понеділок, 7 вересня, у селі Зимна Вода біля Львова чоловік упав у криницю завглибшки близько 20 метрів на території приватного господарства.
Як повідомили в Зимноводівській сільраді, на місці події працювали рятувальники.
«За допомогою дренажного насоса вони відкачали воду з криниці, після чого гірське пошуково-рятувальне відділення, використовуючи спеціальну триногу, провело складну операцію з підняття людини на поверхню. На жаль, врятувати її не вдалося», – йдеться в повідомленні.
Тіло на поверхню витягли рятувальникиНе пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Тіло 48-річного потопельника передали медикам, які констатували смерть.
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