Трагедія сталася на території приватного господарства

У понеділок, 7 вересня, у селі Зимна Вода біля Львова чоловік упав у криницю завглибшки близько 20 метрів на території приватного господарства.

Як повідомили в Зимноводівській сільраді, на місці події працювали рятувальники.

«За допомогою дренажного насоса вони відкачали воду з криниці, після чого гірське пошуково-рятувальне відділення, використовуючи спеціальну триногу, провело складну операцію з підняття людини на поверхню. На жаль, врятувати її не вдалося», – йдеться в повідомленні.

Тіло на поверхню витягли рятувальники

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