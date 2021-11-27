У ДТП на Вінниччині потрапила вантажівка і два легковики

Двоє людей загинули і ще двоє постраждали у зіткненні вантажівки і двох легковиків у Вінницькій області, повідомила обласна поліція.

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася близько 18:20 в селищі міського типу Вороновиця на в’їзді з боку Вінниці. Зіткнулися вантажівка Iveko Stralis і два легкові автомобілі – Volkswagen Touran і Citroën Berlingo.

«55-річний водій вантажного автомобіля Iveko Stralis з причепом для перевезення великогабаритного транспорту під час розвороту виїхав на зустрічну смугу руху, де сталось зіткнення з двома легковиками. У результаті аварії 60-річний водій Volkswagen Touran та його 58-річна дружина, жителі смт Теплик Гайсинського району, від отриманих травм загинули на місці події», – сказано в повідомленні.

Фото поліції Вінницької області

Крім того, 29-річних водія та пасажира Citroën Berlingo, жителів Вінниці, з політравмами госпіталізували до реанімації.

«Водій вантажного автомобіля, житель Одеської області, не постраждав. Його освідували на стан сп’яніння. Він тверезий», – додали у поліції і зазначили, що в разі доведення вини водія, йому загрожує до десяти років в’язниці. Також правоохоронці закликали відгукнутися свідків ДТП.