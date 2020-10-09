Священики в політиці: за і проти.

УГКЦ не дозволяє священикам брати пряму участь у політичних процесах

Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ винесла попередження священику храму в Стебнику Володимиру Лужецькому, який балотується на цьогорічних місцевих виборах до Львівської облради попри заборону церкви. Священик має зняти свою кандидатуру з виборів, інакше його чекає покарання.

57-річний отець Володимир Лужецький є священиком храму Успення Пресвятої Богородиці у місті Стебник. Також він є офіційно зареєстрованим кандидатом у депутати Львівської облради від партії «Сила і честь» на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня цього року. Священик балотується під №4 в окрузі №1, який охоплює Дрогобич, Трускавець, Дрогобицький район.

В Самбірсько-Дрогобицькій єпархії УГКЦ заявили, що благословення священик на це не отримував.

«Тому о. Володимира було викликано до Управління Самбірсько-Дрогобицької єпархії та пригадано зміст «Інструкції про поведінку священнослужителів УГКЦ під час політичних виборчих кампаній», згідно з якою священики УГКЦ не можуть брати участі у жодного роду політичній діяльності, до якої також зараховується участь у виборах. Священику повідомлено, що він повинен зняти свою кандидатуру, інакше його чекатиме покарання», — повідомили РІСУ у прес-секретаріаті єпархії.

Яке саме покарання очікує священика, в єпархії не уточнили.

Зазначимо, УГКЦ забороняє священикам брати пряму участь у політичних процесах – балотуватися на виборах, здійснювати агітацію за кандидатів тощо. Натомість православні церкви не мають такої заборони. Зокрема, до Львівської облради хочуть потрапити ще два священики ПЦУ – військовий капелан 24-ї бригади Богдан Степаняк від НРУ, та священик зі Старосамбірщини Василь Андрейків від УГП.