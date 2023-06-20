Державний секретар Угорщини з питань міжнародних комунікацій Золтан Ковач заявив, що його країна більше не стежить за пересуванням одинадцятьох військовополонених українців, яких їй видала Росія. За його словами, тепер вони можуть або залишитися в Угорщині, або покинути її територію.

Як повідомляє CNN, уряд Угорщини спростував заяви української сторони про те, що він відмовив українським дипломатам у доступі до 11 військовослужбовців із Закарпаття, яких Росія утримувала в полоні, а згодом передала Угорщині.

У коментарі CNN Золтан Ковач сказав, що солдати були «звільнені в Росії» завдяки співпраці між Російською православною церквою та угорською благодійною службою Мальтійського ордену і «змогли з власної волі заявити, що бажають приїхати до Угорщини».

Ковач стверджує, що більшість зі звільнених солдатів також мають угорське громадянство, а решта «отримали статус біженців в Угорщині». Тепер, як стверджує Ковач, вони є «вільними людьми», які «можуть залишатися в Угорщині або можуть покинути Угорщину в будь-який час за власним бажанням».

Вперше про передачу солдатів Угорщині стало відомо 8 червня, коли РПЦ повідомила про передачу Угорщині 11 військовополонених українців із Закарпаття. 9 червня цю інформацію підтвердив угорський віце-прем’єр із церковних справ Жолт Шем'єн. Водночас Україну про передачу військових не повідомили.

19 червня речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що солдати «утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування з родичами відбувається в присутності третіх осіб». Крім того, Ніколенко повідомляв, що їм відмовлено у праві встановити контакт з посольством України.

Ковач заперечив це і заявив, що угорський уряд більше не слідкує за їхнім пересуванням та не контролює його.