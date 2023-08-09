Документи ухилянту надійшли через «Нову пошту»

Житель Чернівців призовного віку за 10,5 тис. доларів став багатодітним батьком. Ухилянт заплатив за два підроблених свідоцтва про народження дітей для того, щоб вільно перетинати державний кордон. Правоохоронці затримали жителів Тернопільщини та Буковини, які за гроші виготовили фіктивні документи.

За даними слідства, ухилянт – житель Харківської області, після повномасштабного вторгнення переїхав в Чернівці. У чоловіка вже була одна дитина, однак він вирішив оформити фіктивні свідоцтва про народження дітей. Він познайомився з двома чоловіками – жителями Тернопільщини та Буковини, які пообіцяли йому виготовити ще два документи про народження дітей. Це б дало йому змогу безперешкодно перетнути кордон як багатодітному батькові.

«Правоохоронці з'ясували, що за свої послуги порушники попросили заплатити 10 500 доларів США. Ухилянт передав їм кошти й отримав обіцяні фальшиві свідоцтва через відділення "Нової пошти"», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в середу, 9 серпня.

Обман з фіктивними свідоцтвами викрився на кордоні з Румунією. Під час перевірки документів на контрольно-пропускному пункті «Порубне» прикордонники виявили підробку документів та затримали чоловіка. Він розповів правоохоронцям про осіб, які сприяли йому у перетині державного кордону.

Жителям Тернопільщини та Буковини повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 358 КК України (сприяння в незаконному перетину особи через державний кордон України з корисливих мотивів й пособництво у підробленні офіційних документів). Їм загрожує позбавлення волі до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.