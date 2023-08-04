Чоловік організував перехід в Молдову для трьох ухилянтів

Апеляційний суд Буковини скасував штраф для організатора переправляння ухилянтів за кордон і присудив йому три роки ув'язнення. Суд першої інстанції зобов'язав заплатити буковинця 102 тис. грн штрафу, але прокурори не погодилися з таким вироком і подали апеляцію.

Правоохоронці встановили, що 12 вересня 2022 року уродженець Сторожинецького району в селі Верхні Петрівці забрав чоловіка, який планував перетнути кордон. За те, щоб його вивезти з України батько ухилянта заплатив обвинуваченому 2700 євро. Того ж дня буковинець в Чернівцях підібрав ще двох чоловіків, які теж планували покинути межі України. Ухилянти заплатили організатору по 2400 євро з кожного.

Буковинець привіз трьох чоловіків до села Лівинці Дністровського району Чернівецької області, де вони мали дальше рухати в напрямку державного кордону України. «Прибувши на вказану ділянку, обвинувачений провів інструктаж ухилянтам: радив, як краще перейти кордон, що говорити при перетині. Також буковинець зазначив, що далі їх буде перевозити в напрямку лінії розмежування державного кордону України і Республіки Молдова у м. Сокиряни Дністровського району Чернівецької області інший чоловік», – йдеться у вироку Чернівецького апеляційного суду від 31 липня.

Після цього, до місця, де організатор припаркувався з ухилянтами, під'їхав інший автомобіль. В середині перебував знайомий організатора, його дружина та їх малолітня дочка. Троє чоловіків пересіли в це авто і далі продовжили рух в бік кордону. Ближче до вечора в напрямку розмежування в місті Сокиряни Дністровського району Чернівецької області прикордонники зупинили автомобіль разом з усіма пасажирами.

Правоохоронці довели, що організатор незаконного переправляння ухилянтів за кордон вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України (Організація незаконного перенаправлення осіб через державний кордон України та керівництво такими діями, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та щодо кількох осіб).

Сокирянський районний суд присудив обвинуваченому штраф у розмірі 102 тис. грн. Однак прокурор не погодився з таким вироком і подав в апеляцію. Апеляційний суд Буковини задовольнив скаргу прокурора і скасував попередній вирок. Буковинця же засудив до трьох років в'язниці без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.