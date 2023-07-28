Чоловіків затримали поруч з кордоном

Працівник одного із військкоматів Буковини налагодив канал незаконного переправляння ухилянтів за кордон. Допомагали військовослужбовцю двоє його спільників. Посадовець територіального центру комплектування разом зі знайомими намагалися переправити двох чоловіків призовного віку в Румунію.

За даними слідства, військовослужбовець та його двоє спільників попри заборону на виїзд за кордон чоловіків під час воєнного стану намагались переправити до Румунії двох своїх знайомих. Правоохоронці затримали їх під час спроби пішки перетнути кордон поза межами пунктів пропуску.

«Порушників виявили за кількасот метрів від кордону з Румунією. Затримали чоловіків співробітники прикордонної служби, а слідчо-оперативна група задокументувала факт спроби незаконного перетину межі», – повідомили в Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Правоохоронці повідомили про підозру двом жителям Чернівецького району та працівнику одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за ч. 2 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає від 5 до 7 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.