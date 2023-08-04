Чотири чоловіка навприсядки мали проїхати кілька десятків кілометрів

Чотири чоловіки призовного віку намагалися виїхати з України в спеціальному ящику, який був вмонтований у стіну вантажного мікроавтобуса. Прикордонники зупинили водія буса на кордоні з Молдовою. При ретельному огляді військовослужбовці виявили чотирьох ухилянтів у вмонтованому сховку між сидіннями та задньою стіною автомобіля. За таке перевезення вони заплатили 4000 доларів з кожного.

Вантажний автомобіль військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками військової контррозвідки СБУ виявили за 300 метрів від державного кордону. Під час розмови з водієм, яким виявився житель місцевого населеного пункту, силовики з'ясували, що в мікроавтобусі можуть перебувати ухилянти.

«Місцевий мешканець стверджував, що ніякого вантажу в його автомобілі немає. Однак, в ході поглибленої перевірки транспортного засобу, прикордонники виявили спеціально обладнаний сховок. У ящику дійсно не було вантажу, однак ховалися четверо чоловіків призовного віку»,– повідомили в Державній прикордонній службі України.

Чоловіки мали проїхати кордон навприсядки

Після того, як ухилянти вилізли зі сховку, розповіли, що водій пообіцяв їм, що довезе до Молдови в об’їзд пунктів пропуску за грошову винагороду. За поїздку в дерев'яному ящику чоловіки заплатили 4000 доларів з кожного.

Військовослужбовці затримали усіх п'ятьох чоловіків і доставили до прикордонного підрозділу. На чотирьох ухилянтів склали протоколи про адміністративні правопорушення. Про організатора незаконного переправлення осіб через державний кордон прикордонники повідомили в Нацполіцію. Поліцейські внесли факт правопорушення в ЄРДР за ст. 332 КК України (Незаконне переправляння осіб через державний кордон України). Якщо вину водія доведуть, то йому загрожує до п'яти років ув'язнення.