Україна наростила експорт морозива

Запровадження Великою Британією у 2022 році нульового мита на українські товари суттєво стимулювало експорт морозива з України. Поставки цього продукту до країни зросли майже в 19 разів – із 4 тонн у 2022 році до 76 тонн минулого року, пише AgroPortal.

За словами директора департаменту торгівельних угод Міністерства економіки Віталія Конатенко, це відобразилося й на фінансових показниках, зокрема експорт морозива виріс із 17 тис. доларів до 335 тис. доларів. Втім, загалом збільшення поставок українських товарів після скасування мит не було.

Схожа ситуація і з Чорногорією, де нульова ставка діє з 2012 року, однак українська молочна продукція практично не експортується. Незначні обсяги поставок відбулись і до Канади після оновлення угоди про вільну торгівлю. Водночас угода з Македонією забезпечила певне зростання експорту молока та вершків.

«Не завжди домовленості про лібералізацію мит одразу приводять до нарощування української продукції на ринку іншої країни. Важливими залишаються споживчі вподобання, близькість ринку та технічні вимоги», – пояснив Конатенко.

У 2024 році Україна експортувала 117,73 тис. тонн молочних продуктів на суму 295 млн доларів. Порівняно з 2023 роком, обсяги зросли на 8%, а виручка – на 14%.

Нульове мито для українських товарів у Великій Британії уряд країни запровадив у квітні 2022 року, скасувавши всі тарифи та квоти в межах угоди про вільну торгівлю. Серед товарів, на які скасували мита, – ячмінь, мед, консервовані помідори та птиця. Рішення – частина економічної підтримки України.