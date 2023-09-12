Правоохоронці не заарештували нерухомість на київських Осокорках

Частина активів компаній Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, уникли арешту, оскільки їх вже кілька разів переписали на інших осіб. Серед тих, хто наразі володіє майном екс-нардепа, є особи, які пов'язані із заступником керівника Офісу президента Олега Татарова, повідомили у вівторок, 12 вересня, журналісти Bihus.info.

З 2019 року кіпрська структура Pilawer Limited, пов'язана з Віктором Медведчуком, володіла трьома київськими компаніями – «Академ-Клуб», «Осокорки-7» і «Орєст» (через «Осокорки-7»). Компанії мають довгострокові договори на оренду землі загально у 40 гектарів на київських Осокорках.

Раніше міжнародні розслідувачі OCCRP повідомили, що кіпрську контору контролює Тарас Козак, один із соратників Медведчука. Через зв'язок компаній з колишнім очільником ОПЗЖ, суд влітку 2022 року ухвалив рішення про їхній арешт.

На момент вироку суду партнером пов’язаної з Медведчуком структури в «Академ-Клубі» була фірма з орбіти нардепа Вадима Столара, а в «Осокорках-7» партнерами виступали київські бізнесмени Олександр Константіновський та Валерій Міщенко. Вони також були партнерами у компанії «Орєст».

«Попри арешт, вже з жовтня 2022-го структура власності цих компаній змінилася. Так, звідти зник пов’язаний з Медведчуком Pilawer, а власником цієї частки у фірмах став Олександр Білявський з Херсонщини. Світлини Білявського в соціальних мережах наштовхнули журналістів на думку, що він діяв не самостійно, а міг бути прикриттям для реального бенефіціара», – повідомили журналісти.

За даними Bihus.info, Олександр Білявський був співвласником всього до грудня 2022 року. Після нього «Академ-Клуб» отримав болгарин Петром Тограмаджян, якого місцеві ЗМІ називають екс-кримінальним авторитетом, активи «Осокорки-7» перейшли до Вадима Іванова з Риги, а «Орєст» на себе записав Валерій Міщенко. Перереєстрацію компаній здійснював один і той самий нотаріус із Києва, що наштовхнуло журналістів на думку, що Міщенко може бути причетним до маніпуляцій з «кочуванням» компаній. Сам Валерій Міщенко у розмові з Bihus.info не спростував своєї причетності до переписування активів та те, що держава не заарештувала частки компаній Медведчука.

Міщенка вже згадували в контексті історій про компанію «Укрбуд» та нинішнього заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Колишній тесть Татарова співпрацював з партнеркою Міщенка Людмилою з окупованого Донецька, отримавши частку в компанії «Дейрінг Капітал». Ця компанія отримала нерухомість «Укрбуду» Максима Микитася, коли той потрапив у в'язницю, в районі київського «Академмістечка».

«Окрім цього виявилося, що "Дейрінг Капітал" зареєстрували в будинку на Антоновича, 131 в Києві, де також прописана і одна з компаній Міщенка, і де сам Татаров та члени його родини володіють низкою об’єктів нерухомості», – йдеться у розслідуванні.

Ухвалу суду про арешт майна трьох компаній Віктора Медведчука досі не виконали ні слідчі, ні прокурори. Відповідно, це вони мали б з ухвалою звернутися до реєстратора, який би і вніс в державний реєстр інформацію, яка б зробила неможливим подальші зміни у фірмах. За даними Bihus.info, щодо компаній Медведчука цього правоохоронці не зробили. На запити журналістів у ДБР відповіли відмовою у наданні інформації, а в Офісі Генерального прокурора подовжили термін відповіді до 20 днів, але натякнули, що ця інформація може не бути публічною.