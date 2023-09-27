Моделі радіолокаційного обладнання не уточнюється

Литва передала на потреби Військово-морським Силам України партію комплектів радіолокаційного обладнання. Допомога призначена для забезпечення морського спостереження ЗСУ, повідомили у середу, 27 вересня, у прес-службі міністерства оборони Литви.

«Ця допомога зміцнить можливості України в галузі морського спостереження і сприятиме кращому розумінню ситуації на морі. Для України, яку руйнує війна Росії, це радіолокаційне обладнання матиме велике значення як для захисту її територіальних вод, так і для забезпечення безпеки її громадян», – повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Кількість обладнання та його вартість не уточнюють. Так само наразі не відомо, які моделі радіолокаційного обладнання передала Литва.

Зазначимо Литва сформувала новий пакет військової допомоги Україні на суму 200 млн євро. Його розподілять на період 2024-2026 років.

Нагадаємо, 9 вересня Литва оголосила про передачу півтора мільйона боєприпасів для ЗСУ. Загалом Литва вже виділила для допомоги Україні понад 1 млрд євро або понад 1,2% від власного ВВП. Половина від цієї суми становить військова підтримка.