З полону повернулися захисники Маріуполя та острова «Зміїний», полонені з ЧАЕС, оборонці Донеччини, захисники харківського, запорізького, херсонського, луганського та сумського напрямків

Україні вдалось звільнити з полону 95 оборонців. Йдеться про 51 представника Збройних сил (зокрема, 15 тероборонців), 29 нацгвардійців 11 прикордонників, та чотирьох військових моряків. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у неділю, 11 червня, розповіли, що всі звільнені – чоловіки. Серед них є двоє офіцерів, решта належить до рядового та сержантського складу.

«Серед звільнених українців троє мали статус "пошук особи". З неволі повернувся військовий музикант 36 бригади, морпіх. Семеро звільнених військовослужбовців брали участь у "вертолітній" місії ГУР до окупованого Маріуполя. Серед повернутих також четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням хвороб. Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців», – повідомили у відомстві.

Захисники 11 червня повернулися в Україну (Фото КШППВ)

Координаційний штаб зазначив, що з полону повернулися захисники Маріуполя (зокрема, «Азовсталі») та острова «Зміїний». Також є полонені з ЧАЕС, оборонці Донеччини (з них п'ятеро з-під міста Бахмут), захисники харківського, запорізького, херсонського, луганського та сумського напрямків.

«Обмін став можливим завдяки складним перемовинам, які проводить Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зокрема вдалося повернути оборонців, які знаходилися в полоні у ПВК «Вагнер» та підрозділу "Ахмат"», – розповіли у Координаційному штабі.

Емоції військових, які повернулися додому (Фото КШППВ)

Нагадаємо, що попередній обмін відбувся 25 травня. Тоді Україна повернула 98 військових ЗСУ, 21 захисника з ТрО, сімох прикордонників та одного військовослужбовця Державної спеціальної служби транспорту. Кількох оборонців вважали зниклими безвісти.