Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва БпЛА

Україна та Нідерланди разом вироблятимуть безпілотники. Відповідний меморандум підписали міністри оборони двох країн. Про це у п’ятницю, 10 жовтня, повідомили в Офісі президента.

Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом. Президент України висловив вдячність уряду Нідерландів за надану допомогу загальною вартістю 9 млрд доларів.

«Також ми вдячні вам за ваш внесок у межах ініціативи PURL. Це важливо – близько 600 млн доларів. Думаю, що такі кроки, як зробила ваша країна, дають рух, приклади та сигнали іншим лідерам», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили реалізацію спільного виробництва дронів. Володимир Зеленський вважає, що цей проєкт стане найперспективнішим напрямком співпраці двох країн. Зеленський та Брекельманс вже обговорили реалізацію меморандуму, однак його деталі не розголошували.

Окрім цього президент України вручив міністру оборони Нідерландів орден «За заслуги» II ступеня.

«Те, через що ви проходите, – жахливо. І щодня я намагаюся робити все можливе, щоб допомогти вам захищати нашу спільну безпеку – вашу й усієї Європи. Я вважаю, що це також відзнака всій команді, тому що знаю, що багато людей думають так само, і я дуже ціную це», – сказав Рубен Брекельманс.

Нагадаємо, 4 серпня Рубен Брекельманс оголосив про виділення нового пакета оборонної допомоги для України вартістю 500 млн євро. Гроші спрямують не посилення української ППО.