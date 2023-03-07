Україна повернула з полну ще 130 своїх захисників

Україна і Росія провели черговий обмін полоненими, завдяки якому Україна повернула ще 130 своїх захисників. Про це у вівторок, 7 березня, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Черговий обмін полоненими – нам вдалося повернути додому 130 наших людей – 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із "Азовсталі"», – заявив глава ОП.

Він також додав, що вдалося повернути взятих у полон в районі Бахмута та Соледара – загалом 35 військових з Донецького напрямку.

«Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього. Я пишаюся всією командою, яка довго і напружено працювала над цим обміном. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за чудову роботу. Неймовірні відчуття, коли наші – вдома», – резюмував Андрій Єрмак.

В Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими уточнили, що наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки.

Міністерство оборони Росії повідомило, що з території України повернуто 90 російських військовополонених.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповідав, що російська пропаганда стверджує про те, що нібито рідні українських полонених та й самі військові не хочуть повертатися з російського полону. Таким чином росіяни реалізовують нову тактику затягування обмінів полоненими.