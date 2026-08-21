Юрій Іванющенко був одним із ключових соратників експрезидента Віктора Януковича

Президент Володимир Зеленський у четвер, 20 серпня, увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти низки осіб та організацій. До санкційного списку потрапив, зокрема, колишній народний депутат та соратник експрезидента Віктора Януковича Юрій Іванющенко. Також обмеження застосували до російських громадян та компаній, пов'язаних зі створенням і поширенням мультсеріалу «Маша та Ведмідь».

Які санкції запровадили проти Іванющенка

Відповідний указ президент підписав 20 серпня 2026 року. Санкції передбачають, зокрема, блокування активів Іванющенка, повне припинення торговельних операцій, обмеження транзиту ресурсів, польотів і перевезень через територію України.

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Також передбачено запобігання виведенню капіталу за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, припинення або зупинення дії ліцензій та інших дозволів.

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Крім того, Іванющенка позбавили державних нагород України.

Хто такий Юрій Іванющенко

Юрій Іванющенко, якого називають Юрою Єнакіївським, був одним із наближених до колишнього президента Віктора Януковича. Він був депутатом Верховної Ради VI та VII скликань.

У грудні 2014 року він виїхав з України, у січні 2015 року Іванющенка оголосили в розшук у межах кримінального провадження за підозрою у привласненні майна, заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а також вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Нині Іванющенко перебуває за межами України. За даними журналістів «Схем», він також має громадянство Росії та російські закордонні паспорти.

У березні 2026 року слідчий суддя ВАКС відмовився обрати для колишнього народного депутата від забороненої «Партії регіонів» Юрія Іванющенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокурор САП оскаржив це рішення. Апеляційна палата ВАКС задовольнила його скаргу та скасувала попередню ухвалу суду. Водночас скарги захисту залишили без задоволення. У результаті 16 червня суд заочно обрав Іванющенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкції проти творців «Маші та Ведмедя»

Окремим рішенням Україна запровадила санкції проти п'яти громадян Росії та чотирьох організацій, пов'язаних із виробництвом і дистрибуцією мультсеріалу «Маша та Ведмідь». Під обмеженнями опинилася, зокрема, студія «Анімаккорд», яка створила мультсеріал, а також її керівники, автори та продюсери.

В Офісі президента зазначили, що санкції застосували через причетність цих осіб та компаній до створення і поширення контенту, який, на думку української сторони, містить проросійські наративи та становить загрозу національній безпеці України.

Також під санкції потрапив власник прав на мультсеріал і співавтор, який, за даними української влади, продовжує сплачувати податки до бюджету Росії.