Українець на мікроавтобусі в'їхав в автоцистерну

У понеділок, 23 листопада, в Словаччині сталася ДТП за участю мікроавтобуса з України й автоцистерни, повідомила словацька поліція. Інцидент стався на трасі R1 у районі населеного пункту Тековське Нємце.

Словацькі правоохоронці припустили, що українець-водій Mercedes Sprinter, імовірно, заснув за кермом і в’їхав у вантажівку Iveco, яка рухалася попереду.

Внаслідок зіткнення 62-річна пасажирка Mercedes Sprinter загинула, а водій і пасажир цього мікроавтобуса потрапили до лікарні. Словацькі правоохоронці не повідомили про національність загиблої.

Також словацька поліція повідомила, що обидва водії пройшли тест на алкоголь, який показав негативний результат.

Поліція продовжує розслідувати обставини аварії.