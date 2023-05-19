У ніч на 19 травня російські окупанти вкотре атакували Україну з повітря, застосовуючи дрони-камікадзе і крилаті ракети. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що росіяни атакували територію України з північного та південно-східного напрямків ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі. Зафіксовано пуски 22 «шахедів» та шести «Калібрів». Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань «Центр», «Захід» та «Південь» Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів.

Нагадаємо, на території всієї України вночі 19 травня оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО. Наразі відомо, що внаслідок нічного удару росіян по Кривому Рогу Дніпропетровської області пошкоджень зазнали приміщення приватного промислового підприємства та адміністративна будівля, 2 людини отримали поранення.

У Львові також під час повітряної тривоги пролунав вибух. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що, за попередньою інформацією, ціллю дронів був об'єкт критичної інфраструктури міста.