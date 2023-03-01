Сергій Наєв наголосив, що ворог змінює свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу

Українські бійці протиповітряної оборони стали більш професійними й компетентними, завдяки чому українська ППО збиває 80% російських ракет. Про це повідомила прес-служба Командування об'єднаних сил ЗСУ.

«На даний час відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює – 80 відсотків. І навіть більше в окремих випадках», – сказав Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він наголосив, що ворог змінює свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу.

Тому українські захисники проводять аналіз після кожного удару. Його результати доводяться виконавцям, і командири приймають рішення, котрі підвищують стійкість української ППО.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що Збройні сили більше потребують не винищувачів F-16, про які багато говорять протягом останніх місяців, а повітряні платформи, призначені для завдавання ударів по землі.