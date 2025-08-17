Військові показали відео з боями за село

Бійці 3-го десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбили в російських загарбників село Великий Колодязь на Добропільському напрямку Донеччини. Про це повідомили у пресслужбі пресслужба 3-го десантно-штурмового батальйону у неділю, 17 серпня.

«Завдяки злагодженим діям і мужності, вони успішно відбили черговий наступ ворога. Противник, зазнавши значних втрат, був змушений відступити. У результаті рішучих дій наших воїнів н.п. Золотий Колодязь, Донецької області було звільнено від окупантів», – повідомили у батальйоні.

На відео, яке оприлюднили українські бійці, видно, як вони стоять поблизу меморіалу звільнення села від фашистських загарбників у 1943 на території Золотого Колодязя. Також військові показали кадри відбиття населеного пункту.

Зазначимо, за даними DeepState, 9 серпня росіяни прорвалися до Золотого Колодязя. Втім, вже 15 серпня аналітики повідомили, що Силам оборони вдалося відбити населений пункт.

Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі

Нагадаємо, на початку серпня росіянам вдалося здійснити прорив фронту у напрямку Добропілля. В ОСУВ «Дніпро» повідомили, що на Добропільському та Покровському напрямках окупанти намагаються просуватися малими групами повз першу лінію українських позицій.

15 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на Покровському напрямку. Він зазначив, що українські військові протидіють російським силам у намаганні закріпитися та збільшують тиск на ворожих солдатів.

17 серпня Генштаб повідомив, що ситуація на Донеччині, зокрема на Добропільському напрямку, покращується. За даними Генштабу, українські захисники знищили понад 900 росіян та взяли в полон майже 40.