Військові продовжують стабілізаційні дії на напрямку Добропілля на Донеччині

Генеральний штаб Збройних сил України доповів про проміжні підсумки стабілізаційних дій на Донеччині, зокрема біля Добропілля, де раніше стався прорив російських сил. Про це в неділю, 17 серпня, повідомила пресслужба Генштабу.

«Із 4 по 16 серпня, у результаті спільних дій частин і підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь», – ідеться в повідомленні.



За даними відомства, загалом під час активних дій в операційній зоні корпусу росіяни зазнали значних втрат у живій силі. Станом на 16 серпня, вони становили:

910 загиблих,

335 поранених,

37 полонених.

Ворог також втратив значну кількість техніки та озброєння. За вказаний період знищено та пошкоджено вісім танків росіян, шість бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів.



У Генштабі зауважують, що військові продовжують стабілізаційні дії на напрямку Добропілля на Донеччині.

Також цього тижня сили 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачистили від ворожих груп та одиничних окупантів Покровськ.



Минулої доби в результаті активних дій на Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у кількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів, доповідають військові.

Нагадаємо, на початку серпня росіянам вдалося здійснити прорив фронту у напрямку Добропілля. В ОСУВ «Дніпро» повідомили, що на Добропільському та Покровському напрямках окупанти намагаються просуватися малими групами повз першу лінію українських позицій.

15 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на Покровському напрямку. Він зазначив, що українські військові протидіють російським силам у намаганні закріпитися та збільшують тиск на ворожих солдатів.

1-й корпус Національної гвардії України «Азов» повідомив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку для протидії російським окупантам.