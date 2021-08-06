Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг. Це означає, що для надання чи отримання публічних державних послуг громадяни не повинні надавати, а чиновники не повинні вимагати паперові довідки. Закон почне діяти через три місяці. Раніше президент обіцяв, що всі державні послуги стануть цифровими до Дня Незалежності, який Україна відзначає 24 серпня.

Закон, який Зеленський підписав у п’ятницю, 6 серпня, запроваджує нові терміни, як-от «електронна публічна послуга», «автоматичний режим надання електронної публічної послуги», «комплексна електронна публічна послуга», «система електронної взаємодії електронних ресурсів», а також інші терміни, пов’язані з отриманням електронних публічних послуг. Також документ визначає особливості надання таких послуг, порядок отримання та особливості оформлення результатів їх надання.

Електронні послуги зможуть надаватись автоматично, без втручання чиновника, а за однією заявою можна буде отримати одразу кілька послуг.

Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування. Найімовірніше, це станеться у листопаді. До цього часу Кабінет міністрів має затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.

Як повідомляв ZAXID.NET, Верховна Рада ухвалила закон про електронні публічні послуги 15 липня. Водночас ще у травні президент Володимир Зеленський заявляв, що держоргани перейдуть на режим «без паперу» 24 серпня.