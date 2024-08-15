Українські військові збили усі 29 дронів, якими Росія атакувала Україну
Також росіяни запускали 3 керовані авіаційні ракети Х-59
У ніч на 15 серпня російські окупанти завдали удару 3-ма керованими авіаційними ракетами та ударними дронами. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.
Як повідомляється, Х-59 запускали із повітряного простору Курської області Росії. та 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарсь, Єйськ, Курськ.
В результаті протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 29 ворожих БпЛА.
Безпілотники збили у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.