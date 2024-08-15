Знищений російський безпілотник

У ніч на 15 серпня російські окупанти завдали удару 3-ма керованими авіаційними ракетами та ударними дронами. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил. Як повідомляється, Х-59 запускали із повітряного простору Курської області Росії. та 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарсь, Єйськ, Курськ. В результаті протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 29 ворожих БпЛА. Безпілотники збили у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter