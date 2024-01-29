Українців попередили про розсилку фейкових повідомлень від Зеленського
На електронні скриньки українців почали приходити повідомлення про «припинення вогню» та «передачу Росії частини територій»
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Росіяни масово розсилають на електронні скриньки українців повідомлення нібито від Офісу президента України. Про це 29 січня повідомив Центр протидії дезінформації.
У ЦПД зазначили, що на електронні скриньки українців почали приходити повідомлення нібито від Офісу президента України. У них йдеться про «припинення вогню з РФ» та «передачу країні-агресору частини територій».
Насправді поширювані повідомлення – фейк російської ІПСО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави.
У ЦПД просять не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс, та вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах.
У ЦПД також радять завантажувати програми й застосунки лише з офіційних джерел, використовувати антивірусне програмне забезпечення і вчасно операційну систему.