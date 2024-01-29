Поширювані повідомлення – фейк російської ІПСО

Росіяни масово розсилають на електронні скриньки українців повідомлення нібито від Офісу президента України. Про це 29 січня повідомив Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначили, що на електронні скриньки українців почали приходити повідомлення нібито від Офісу президента України. У них йдеться про «припинення вогню з РФ» та «передачу країні-агресору частини територій».

Насправді поширювані повідомлення – фейк російської ІПСО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави.

У ЦПД просять не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс, та вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах.

У ЦПД також радять завантажувати програми й застосунки лише з офіційних джерел, використовувати антивірусне програмне забезпечення і вчасно операційну систему.