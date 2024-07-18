Збільшення черг відключень пов'язано зі спекою в низці регіонів

Через спеку у низці регіонів України, через яку можуть відбуватися технічні збої в роботі електрообладнання «Укренерго» збільшило ліміти відключень. Так, з 8:00 по 22:00 у четвер, 18 липня, в 11 областях будуть запроваджені чотири черги відключень, повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Відключення у посиленому режимі відбуватимуться в:

Києві та Київській області,

Черкаській,

Чернігівській,

Житомирській,

Харківській,

Полтавській,

Сумській,

Запорізькій,

Донецькій,

Дніпропетровській,

Кіровоградській областях.

«В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги», – повідомили у пресслужбі «Укренерго».

У компанії нагадали, що всі споживачі електроенергії розподілені на шість черг. Якщо застосовують водночас три черги відключень – до половини споживачів не мають світла, а якщо чотири – до 70%.

Переглянути графіки погодинного відключення для Львівщини можна тут.