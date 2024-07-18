«Укренерго» збільшило ліміти відключень для 11 областей
З 08:00 до 22:00 застосовуються одразу чотири черги відключень
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Через спеку у низці регіонів України, через яку можуть відбуватися технічні збої в роботі електрообладнання «Укренерго» збільшило ліміти відключень. Так, з 8:00 по 22:00 у четвер, 18 липня, в 11 областях будуть запроваджені чотири черги відключень, повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Відключення у посиленому режимі відбуватимуться в:
- Києві та Київській області,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Житомирській,
- Харківській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Кіровоградській областях.
«В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги», – повідомили у пресслужбі «Укренерго».
У компанії нагадали, що всі споживачі електроенергії розподілені на шість черг. Якщо застосовують водночас три черги відключень – до половини споживачів не мають світла, а якщо чотири – до 70%.
Переглянути графіки погодинного відключення для Львівщини можна тут.