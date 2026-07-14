В Укрзалізниці кажуть, що поїздів в Стрию достатньо, але міськрада хоче скаржитись вище

Низка пасажирських поїздів далекого сполучення за рішенням «Укрзалізниці» більше не зупинятимуться в Стрию на Львівщині. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила 13 липня Стрийська міська рада.

Скасовано зупинку таких потягів у Стрию:

Київ – Будапешт;

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Київ – Ужгород.

У Стрийській міськраді кажуть, що це створило незручності для мешканців міста і вона звернулася до «Укрзалізниці» з проханням переглянути це рішення, проте отримала відмову.

В «Укрзалізниці» відмову пояснили складною технологічною схемою руху пасажирських поїздів під час війни, що вимагає жорсткого дотримання графіку, а планування додаткових зупинок є ускладненим до стабілізації безпекової ситуації. Водночас в «Укрзалізниці» додали, що в Стрию мають зупинку 10 пар пасажирських поїздів далекого сполучення, що має повністю задовольняти пасажиропотік.

У Стрийській міськраді, попри відповідь «Укрзалізниці», заявили, що звернуться до наглядової ради компанії та в міністерство інфраструктури.