«Укрзалізниця» скасувала зупинку низки пасажирських потягів в Стрию на Львівщині
Міська рада готує звернення в міністерство інфраструктури
Низка пасажирських поїздів далекого сполучення за рішенням «Укрзалізниці» більше не зупинятимуться в Стрию на Львівщині. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила 13 липня Стрийська міська рада.
Скасовано зупинку таких потягів у Стрию:
Київ – Будапешт;
Київ – Чоп;Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Київ – Ужгород.
У Стрийській міськраді кажуть, що це створило незручності для мешканців міста і вона звернулася до «Укрзалізниці» з проханням переглянути це рішення, проте отримала відмову.
В «Укрзалізниці» відмову пояснили складною технологічною схемою руху пасажирських поїздів під час війни, що вимагає жорсткого дотримання графіку, а планування додаткових зупинок є ускладненим до стабілізації безпекової ситуації. Водночас в «Укрзалізниці» додали, що в Стрию мають зупинку 10 пар пасажирських поїздів далекого сполучення, що має повністю задовольняти пасажиропотік.
У Стрийській міськраді, попри відповідь «Укрзалізниці», заявили, що звернуться до наглядової ради компанії та в міністерство інфраструктури.