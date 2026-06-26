Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі

Правоохоронці оголосили підозру директору однієї з філій АТ «Укрзалізниця» у справі про заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Про це 26 червня повідомили поліція Київщини та обласна прокуратура.



За даними слідства, у травні-серпні 2025 року підозрюваний організував проведення 184 аукціонів з надання в користування вантажних напіввагонів через систему «Прозорро.Продажі». Замість передбачених внутрішніми правилами «англійських» аукціонів, під час яких ціна зростає, застосовувалися «голландські», де вона поступово знижується.

Слідчі стверджують, що на той момент попит на вантажні напіввагони не падав, а, навпаки, зростав. Відтак, на їхню думку, економічних підстав для зниження вартості користування рухомим складом не було. Попри це, послуги реалізовувалися за значно нижчими цінами, що дозволило дееяким компаніям користуватися майном державного товариства на невигідних для нього умовах.

За попередніми підрахунками, сума збитків перевищує 48 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 4 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.



Прокуратура також ініціювала застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до реалізації цієї схеми.

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Раніше повідомлялось, що збитки «Укрзалізниці» за три місяці 2026 року перевищили показники всього 2025 року – близько 7,9 млрд грн проти 7,57 млрд грн. У компанії погіршення фінансових показників пояснили масованими атаками РФ на залізничну інфраструктуру та суттєве зростання вартості енергоресурсів.