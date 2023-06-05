Всі ремонтні роботи планують завершити до 24 червня

«Укрзалізниця» розпочинає капітальний ремонт колії на перегоні Яремче – Микуличин, змінивши графіки та маршрути дев'ятьох потягів, які рухаються перегоном. З 11 по 23 червня потяги до Прикарпаття та Закарпаття будуть ходити з обмеженнями, повідомили у понеділок, 5 червня, у прес-службі «Укрзалізниці».

Зазначається, що потяги з Києва та Одеси, які рухаються на Закарпаття та Франківщину, змінять графік та не курсуватимуть певний час. Зокрема йдеться про поїзд №55/56 Київ – Рахів, який не буде курсувати з Києва з 11 по 15 червня, а також з 18 по 22 червня, а з Рахова — з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня.

Які потяги будуть обмежені у певні дати до Івано-Франківська:

№95/96 Київ – Рахів – Київ,

№6/5 Запоріжжя – Ясіня – Запоріжжя,

№15/16 Харків – Ясіня – Харків.

До Чернівців у певні дати будуть обмежені такі потяги:

№26/25 Одеса – Рахів,

№235/236 Одеса – Рахів,

№130/129 Кременчук – Ворохта,

№149/150 Полтава – Ворохта.

У прес-службі «Укрзалізниці» також повідомили, що потяг №357/358 Київ – Ворохта буде обмежений в певні дати до станції Коломия. У які саме дати будуть обмежені потяги, в «Укрзалізниці» не уточнили. Всі роботи, які впливатимуть на рух пасажирських поїздів, планується завершити до 24 червня.