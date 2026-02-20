Ігор Мандар керував приватним ліцеєм IT Step School

Новим заступником голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук стане ексзаступник мера Тлумача Ігор Мандар. Кандидатуру посадовця погодив уряд, повідомив у четвер, 19 лютого, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Ігоря Мандаря погоджено заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації», – написав Мельничук у телеграмі.

Ігорю Мандарю 42 роки. Він є уродженцем села Делева Тлумацької громади. У 2016–2020 роках був заступником мера Тлумача, також керував Івано-Франківським приватним ліцеєм IT Step School та працював проректором з науково-педагогічної роботи Університету Короля Данила.

У 2020 році Ігор Мандар невдало балотувався до Івано-Франківської обласної ради від партії «За майбутнє».

У декларації кандидата на посаду заступника голови Івано-Франківської ОВА зазначено, що він є власником будинку і двох земельних ділянок у Тлумачі та їздить на авто BMW X5, яке купив у грудні 2025 року за 505 тис. грн.

У 2025 році Ігор Мандар заробив близько 322 тис. грн, працюючи в IT Step School, Університеті Короля Данилата, IT Step Ivano-Frankivsk та компанії «Освітні технології Івано-Франківськ». Дружина посадовця задекларувала понад 4,8 млн грн доходу від підприємницької діяльності та 179 тис. грн – у Тлумацькому центрі первинної медичної допомоги. Готівкою Любов Мандар тримає 20 тис. доларів.

Наразі у голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук четверо заступників — Віталій Ільчишин, Людмила Сірко, Вадим Созоник та Володимир Бабанін.