Уряд призначив голову Національної служби здоров’я України

Олег Петренко у 2005-2006 роках був радником міністра охорони здоров'я

Кабінет Міністрів 28 березня призначив керівником Національної служби здоров'я (НСЗУ) Олега Петренка, який раніше був заступником генерального директора зі стратегічного розвитку приватної клініки Isida. Про це інформує «Урядовий портал».

До роботи в клініці Isida Петренко працював першим заступником гендиректора клініки «Оберіг», а у 2005-2006 роках був радником міністра охорони здоров'я. Крім того, він входив у число експертів, які розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я.

Олег Петренко переміг на відкритому конкурсі, який проходив взимку. Усього на посаду керівника НСЗУ претендували 14 осіб.

На засіданні уряду у середу Олег Петренко розповів про перші кроки НСЗУ. Протягом трьох днів голова НСЗУ офіційно зареєструє новий орган центральної виконавчої влади.

«Ми працюватимемо, щоби вже з липня заклади, які у квітні почнуть підписувати декларації з пацієнтами і хочуть показати кращий сервіс і кращу якість медичних послуг, були винагороджені кращим фінансуванням. Тож у найближчі місяці у мене і у НСЗУ, створення якої тепер можна розпочати, є багато завдань. Коли я йшов на цю посаду, то був свідомий того, що роботи попереду неймовірно багато. Але важливо, що я не один. Є сильна команда МОЗ, яка вже провела велику роботу. Так само відчуваю підтримку Уряду та Прем’єр-міністра. Впевнений, що заплановані зміни у системі охорони здоров’я, відтепер невідворотні», - розповів Олег Петренко.

Нагадаємо, Національна служба здоров'я була створена наприкінці грудня 2017 року. Вона повинна запрацювати в середині 2018 року. Ця служба - важливий орган в імплементації положень медичної реформи. З нею повинні підписувати договори лікарні, лікарі яких будуть отримувати компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта.

Сьогодні повідомлялося, що з понеділка, 2 квітня, в Україні стартує приписна кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Кожен може обрати собі сімейного лікаря (терапевта, педіатра), якому довіряє, незалежно від місця проживання чи прописки. Детальніше про те як швидко і правильно підписати декларацію з сімейним лікарем читайте у матеріалі Олександри Баландюх.