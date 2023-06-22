Кабмін оновив кадрові вимоги для охоронців

Кабінет міністрів змінив порядок працевлаштування охоронцями тих чоловіків, які підлягають загальній мобілізації. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 18 квітня «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності», яка набула чинності 21 червня.

Тепер працевлаштуватись на роботу охоронцем можуть ті, хто перебуває у військовому резерві, має відстрочку від служби та не підлягає призову в армію. Як йдеться в урядовій постанові, кандидат на працевлаштування повинен надати «відомості про проходження служби у військовому резерві або перебування у військовому оперативному резерві територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини), що зазначені у військовому квитку, контракті, довідці з територіального центру комплектування та соціальної підтримки». Зміни стосуватимуться чоловіків призовного віку, який нещодавно знизили до 25 років.

У заяві на роботу майбутній охоронець зобов'язаний подати такі документи:

підтвердження проходження служби у військовому резерві та перебування у військовому оперативному резерві. Усі дані мають бути відображені у військовому квитку, контракті або довідці з військкомату. Копія документа теж має бути додана, за винятком для тих, хто не підлягає призову за мобілізацією;

копію військового квитка, контракту або довідки, що підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Також може надаватися довідка про непридатність особи до військової служби за станом здоров'я.

Нагадаємо, мобілізації не підлягають: