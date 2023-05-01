Кабінет Міністрів змінив порядок бронювання військовозобов’язаних та встановив нові терміни ухвалення рішення про бронювання. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно зі змінами, органи державної влади впродовж п’яти днів мають передати списки працівників, яких планують забронювати від призову, до Генштабу (СБУ, Служби зовнішньої розвідки) для їх перевірки та погодження. Своєю чергою, Генштаб має надати відповідь про бронювання та передати затверджені списки до Мінекономіки упродовж 10 днів.

Мінекономіки має ухвалити рішення про бронювання військовозобов’язаних упродовж п’яти робочих днів, після чого територіальний центр комплектування має зарахувати працівника на спеціальний військовий облік упродовж наступних п’яти робочих днів.

Нагадаємо, 27 січня уряд затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану та чітко окреслив критерії підприємств, які можуть бронювати своїх працівників. Згідно з цим порядком, бізнес може забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, які є критично важливими для того, щоб підприємство продовжувало працювати.