Уряд зняв обмеження на отримання землі учасникам АТО

По ₴100 тис. учасникам АТО замість землі у Львові. Це справедливо?.

Станом на 3 січня 2018 року військовослужбовці оформили у власність понад 90 378 земельних ділянок

Кабінет міністрів переглянув стратегію виділення державою земельних ділянок учасникам АТО. Про це в середу, 17 січня, повідомляє «Урядовий портал».

У постанові закріплюється першочерговість забезпечення земельними ділянками учасників антитерористичної операції, незалежно від площі земельних ділянок, право оренди на які продані. Це забезпечить максимально широкий доступ до отримання цієї пільги, вважають в уряді.

Зараз встановлений паритет: безоплатними можуть бути не більше 25% від площі ділянок, реалізованих на відкритих торгах за попередній звітний період.

Як відзначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, прийняття постанови було спрямоване на перекриття сумнівних схем розпорядження землями державної власності і свою антикорупційну місію документ виконав. «Побічним ефектом стало уповільнення темпів передачі землі учасникам АТО. Тому під час зустрічей з організаціями ветеранів АТО ми знайшли той формат, який би їх влаштовував, – внесення змін до цієї постанови, які б пришвидшили передачу землі», – пояснив він.

Як зазначається, з моменту запровадження ініціативи в липні 2014 року і станом на початок 2018 року учасники АТО подали до органів держгеокадастру понад 187 тис. заяв на отримання ділянок. За результатами розгляду звернень землевпорядники надали військовим 135 030 дозволів на розроблення проектів, що становить 72% від кількості поданих заяв.

Станом на 3 січня 2018 року військовослужбовці оформили у власність понад 90 378 земельних ділянок площею 117,28 тис. га. Кабмін ухвалив постанову № 413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними» 7 червня 2017 року.

Нагадаємо, ГУ Держгеокадастру у Львівській області та органи місцевого самоврядування оновили у березні 2017 року перелік земель, які можуть отримати учасники АТО.