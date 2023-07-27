Олена Шуляк є ключовим лобістом містобудівної реформи

Активісти руху «Чесно» заявили, що державне видання «Урядовий кур’єр» цензурують в інтересах голови «Слуги народу». За їх словами, на сайті «Урядового кур'єра» з’явилася відредагована стаття про містобудівний кодекс, яка зникла ще у квітні.

В «Чесно» пояснюють, що коли матеріал зник із сайту,активісти написали низку запитів до Кабміну та «Урядового кур'єра». Головний редактор видання Сергій Брага відповів, що редакція закінчує доопрацювання матеріалу, присвяченого розробленню Містобудівного кодексу й відповідно у найближчі строки після підготовки матеріалу буде опубліковано.

Текст публікації дійсно згодом з’явився на сайті «Урядового кур'єра». Рух порівняв скріни публікації, яку зняли із сайту на початку квітня, з новим варіантом, аби з’ясувати, що доопрацьовувала редакція понад два місяці. Було встановлено, що зі статті зник коментар представниці Асоціації міст України Оксани Продан та частина тези, на якій наголошувала заступниця голови Архітектурної палати України Анни Кирій і яка завершувала матеріал.

Відредагований матеріал «Урядового кур’єра»

Натомість змінився заголовок і з’явилися додаткові цитати голови партії «Слуга народу» та голови Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олени Шуляк. Вона є ключовим лобістом містобудівної реформи, яку через корупційні ризики Європарламент рекомендував не підписувати Володимиру Зеленському.

Відредагований матеріал «Урядового кур’єра»

«"Урядовий кур’єр" видалив матеріал і лише після наших запитів і резонансу в ЗМІ повернув "відредагований" текст. Додалися лише нові цитати Шуляк і зникли деякі цитати інших спікерів. Можна зробити висновок щодо того, кому було вигідне таке цензурування. Рух «Чесно» знає про неодноразові спроби Олени Шуляк впливати на контент у ЗМІ. На щастя, у більшості випадків редакції витримують тиск із боку голови провладної партії. Цензура в демократичному суспільстві неприйнятна і має жорстко і безкомпромісно викорінюватися», – наголошує лідерка руху «Чесно» Віта Думанська.

Разом з тим рух «Чесно» звертає увагу на те, що останній матеріал головної редакторки Ірини Федорів, який вийшов на «Українській правді» і стосувався зум-колу із представниками Ради Європи, зник із сайту Interfax, який цей матеріал передрукував. Тепер його можна побачити на сайті Interfax лише завдяки google-кешу, але за посиланням, де він був раніше, матеріал недоступний. Рух «Чесно» зберіг це посилання у вебархіві.

«Із самого початку, коли цей законопроект готували до другого читання без оприлюднення проекту, без залучення стейкхолдерів, було зрозуміло, що це точно не про якісний парламентаризм. І Рух "Чесно" на цьому наголошував. Усунення з онлайн-заходів ЗМІ, експертів і політичних опонентів – це негідно і говорить про те, наскільки слабкою є позиція тих, хто просуває 5655. А цензура, яку ми бачимо і про яку ми знаємо, – це ще один доказ того, яка якість цієї "реформи". Такі дії є нічим іншим, як загрозою для демократії. І ми вдячні західним партнерам за підтримку в ці нелегкі для країни часи і вимагаємо у голови провладної партії та її колег припинити тиск на ЗМІ будь-яких форм власності», – резюмує Думанська.

Нагадаємо, Верховна Рада України на пленарному засіданні у вівторок, 13 грудня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5655 про реформування сфери містобудівної діяльності.

Як зазначала одна з авторів законопроекту, заступниця парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, в центрі реформи в будівництві – підвищення ролі органів місцевого самоврядування, збільшення їхніх повноважень та посилення їхньої відповідальності. Насправді ж Ісаєнка навіть називають «неформальним автором» цього документа.

Проте законопроект викликав негативні відгуки в Асоціації міст України. Мери міст неодноразово закликали депутатів допрацювати законопроект, адже, на їхню думку, він порушуватиме права як власників земельних ділянок, так і жителів громад. Рух «Чесно», Центр протидії корупції, De jure та низка інших ГО та ЗМІ, Асоціація міст України раніше вийшли з заявою, де наголосили на тому, що цей законопроект треба відтермінувати, оскільки його ухвалення на правила відбудови України не матимуть вплив ні громадяни, ні місцеве самоврядування. Ситуацію під контроль візьмуть забудовники.

Крім того, у НАЗК повідомляли, що законопроект не узгоджується з Антикорупційною стратегією на 2021-25 рр. Зокрема, в законі не передбачено механізм усунення, виявлених порушень законодавства, встановлених в результаті здійснення нагляду, санкцій для об’єктів нагляду у разі встановлення порушень, а також яким чином відповідні порушення мають бути усунуті. Електронна петиція до президента з вимогою ветувати ухвалений законопроект набрала понад 25 тис. голосів менше ніж за дві доби. Його направили на підпис президенту ще 19 грудня, з тих пір його статус не змінився.